По подозрению в убийстве женщины в центре Риги задержали ее мужа

20 июля в подъезде одного из многоквартирных домов в центре Риги была найдена женщина 1980 года без признаков жизни. На место происшествия прибыла полиция и медики, которые констатировали смерть женщины и то, что ее тело покрыто синяками и ушибами.

Полиция выяснила, что предыдущей ночью женщина вместе с мужем в квартире употребляла алкогольные напитки. На почве ревности мужчины между супругами произошел конфликт, в результате которого муж избил супругу. Вскоре они помирились и продолжили пить.

На следующий день вышла из дома, но внезапно рухнула и умерла прямо на лестничной клетке.

Недалеко от места жительства супругов стражи порядка задержали мужа погибшей - мужчину 1975 года рождения. В тот момент в его организме находилось 4,2 промилле алкоголя.

Полиция начала уголовный процесс по факту намеренного нанесения тяжких телесных повреждений, которые по невнимательности виновного привела к смерти потерпевшей. За такое преступление грозит от трех до 15 лет тюрьмы.