Фигуристка Алина Загитова представила новую программу под песню "Я ухожу"

На этот раз израильская исполнительница Ясмин Леви заявила, что счастлива выбором песни для короткой программы спортсменки: "Если я была бы помладше, я бы сказала: "Вау, я сделала это!" - написала Леви в Instagram. - Но сейчас мне 43 года и я повидала много всего. Я просто счастлива и благодарна за то, что она чувствует себя радостной и вдохновленной моим творением. Надеюсь, это затронет еще больше людей по всему миру".