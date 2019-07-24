Фигуристка Алина Загитова представила новую программу под песню "Я ухожу"
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова опубликовала в Instagram фрагмент своей новой короткой программы на будущий сезон. Программа поставлена на песню израильской певицы Ясмин Леви под названием Me Voy ("Я ухожу").
Как сообщает Newsru.com, постановщиком программы выступил Даниил Глейхенгауз, работающий в легендарном отделении "Хрустальный" Центра спорта и образования Самбо-70 в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка предстанет в образе девушки, пострадавшей в результате неудачных отношений.
Напомним, что американский хореограф Джоджо Гомез недавно обвинила Глейхенгауза в плагиате постановки танца для показательного выступления Загитовой на ледовом шоу Fantasy On Ice в Японии. Постановщик позднее связался с ней и принес извинения за произошедшее.
На этот раз израильская исполнительница Ясмин Леви заявила, что счастлива выбором песни для короткой программы спортсменки: "Если я была бы помладше, я бы сказала: "Вау, я сделала это!" - написала Леви в Instagram. - Но сейчас мне 43 года и я повидала много всего. Я просто счастлива и благодарна за то, что она чувствует себя радостной и вдохновленной моим творением. Надеюсь, это затронет еще больше людей по всему миру".