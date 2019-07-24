Экономист Банка Латвии: в Латвии продолжается стабильный рост вложений домохозяйств

"Июньские данные еще раз подтвердили влияние благоприятной ситуации на рынке труда на накопления домохозяйств в банках. Вложения домохозяйств за месяц выросли на 67 млн евро, что является самым быстрым месячным ростом в этом году", - рассказал Пурвиньш.

Он также проинформировал, что годовой темп прироста вложений на местном рынке в июне 2019 года составил 7,3%.

"Несмотря на то, что рост народного хозяйства в ближайшем будущем может постепенно замедлиться, существенных изменений в динамике вкладов не ожидается - накопления продолжат увеличивать как домохозяйства, так и предприниматели", - отметил Пурвиньш.

Также он сообщил, что кредитный портфель местного рынка в июне немного уменьшился. В июне с ростом остатка выданных кредитов в секторе домохозяйств и уменьшением его в секторе нефинансовых обществ годовой темп прироста кредитного портфеля составил 2,6%.