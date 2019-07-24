СГД: количество изъятых сигарет во втором квартале было самым маленьким с 2010 года

Во втором квартале этого года удельный вес сигарет без латвийских акцизных марок составил 16,2%, что является самым низким уровнем с 2010 года, сообщили агентству LETA в Службе госдоходов (СГД).
За первое полугодие этого года СГД изъяла 97,66 млн табачных изделий, в том числе 29 млн сигарет. СГД объясняет уменьшение количества изъятых сигарет тем, что регулярно проводятся задержания контрабандных грузов, а также ведется успешное сотрудничество СГД с другими правоохранительными органами.
Согласно исследованиям компаний KPMG и Nielsen, ранее более 20% сигарет, употребляемых латвийцами, были без латвийских акцизных марок, однако показатели второго квартала этого года свидетельствуют о стабилизации легального табачного рынка.
"Этот результат закономерен, он достигнут в результате целенаправленной работы таможенной службы - ежедневных контрольных мероприятий, совершенствования системы анализа рисков, регулярного обмена опытом с зарубежными коллегами и других превентивных и контролирующих мероприятий", - рассказал директор таможенного управления СГД Раймонд Зукулс.