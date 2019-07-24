В Латвии самая низкая доля контрабандных сигарет с 2010 года

За первое полугодие этого года СГД изъяла 97,66 млн табачных изделий, в том числе 29 млн сигарет. СГД объясняет снижение числа контрабандных сигарет на рынке тем, что регулярно проводятся задержания контрабандных грузов, а также ведется успешное сотрудничество СГД с другими правоохранительными органами.