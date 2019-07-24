Чт, 25.07.2019
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В Латвии самая низкая доля контрабандных сигарет с 2010 года

Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Во втором квартале этого года удельный вес сигарет без латвийских акцизных марок на рынке составил 16,2%, что является самым низким уровнем с 2010 года, сообщили агентству LETA в Службе госдоходов (СГД).

За первое полугодие этого года СГД изъяла 97,66 млн табачных изделий, в том числе 29 млн сигарет. СГД объясняет снижение числа контрабандных сигарет на рынке тем, что регулярно проводятся задержания контрабандных грузов, а также ведется успешное сотрудничество СГД с другими правоохранительными органами.

Согласно исследованиям компаний KPMG и Nielsen, ранее более 20% сигарет, употребляемых латвийцами, были без латвийских акцизных марок, однако показатели второго квартала этого года свидетельствуют о стабилизации легального табачного рынка.

"Этот результат закономерен, он достигнут в результате целенаправленной работы таможенной службы - ежедневных контрольных мероприятий, совершенствования системы анализа рисков, регулярного обмена опытом с зарубежными коллегами и других превентивных и контролирующих мероприятий", - рассказал директор таможенного управления СГД Раймонд Зукулс.

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