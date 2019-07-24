Яркое событие лета! Фестиваль UniCon 2019 приглашает поклонников geek-культуры

Гости фестиваля погрузятся в мир комиксов, игр, японских и корейских поп- и субкультур. Посетители встретятся с популярными видеоблогерами, признанными мастерами искусства косплей и зарубежными гостями, насладятся шоу-соревнованием на главной сцене фестиваля.

Для гостей, заинтересованных в сувенирной и сопутствующей продукции, будет работать торговая площадь. Также желающие примут участие в конкурсах, сыграют в настольные и видеоигры, а в специальной зоне будут проходить киберспортивные состязания и прочие интерактивные развлечения.

В конкурсной программе фестиваля участвуют косплееры из Латвии и других европейских стран, а также крупнейшее сообщество исполнителей K-pop танцев в Европе.

Специальными гостями UniCon стали признанные мастера косплей Smirka Cosplay из России, постоянный гость и друг фестиваля CaptainGhostly Cosplay из Бельгии и Leon Chiro из Италии. Любители манги встретятся с Takatoshi Ogura, автором Sei to Shi no Kyoukai для журнала Shonen Young, который проведет мастер-класс и ответит на вопросы.

Как поклонникам фестиваля, так и новым посетителям доступен специальный Fan билет стоимостью €55, который обеспечит ускоренный проход на фестиваль в течение двух дней, лучшие места у главной сцены и эксклюзивные сувениры.