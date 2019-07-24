Председатель СВО: наплыв абитуриентов в вузах Латвии связан с качеством образования

В этом году заявки на обучение в высших учебных заведениях Латвии подали 10 911 абитуриентов, что является самым высоким показателем за последние пять лет, и это, возможно, связано с качественным, нужным и понятным содержанием учебных программ высших учебных заведений страны, сказал председатель Совета по высшему образованию (СВО) Янис Ветра.