Председатель СВО: наплыв абитуриентов в вузах Латвии связан с качеством образования

В этом году заявки на обучение в высших учебных заведениях Латвии подали 10 911 абитуриентов, что является самым высоким показателем за последние пять лет, и это, возможно, связано с качественным, нужным и понятным содержанием учебных программ высших учебных заведений страны, сказал председатель Совета по высшему образованию (СВО) Янис Ветра.
По его словам, достаточно велико число студентов, бросающих университет на первом году обучения, но на следующий год продолжающих учебу с большей мотивацией и пониманием того, почему он выбрали конкретный факультет.
"Число студентов, которые делают вторую попытку получения высшего образования, в этому году может быть больше, чем ранее", - прогнозировал Ветра.
По словам проректора Латвийского университета Ины Друвиете, в обществе все более популярным становится мнение о необходимости высшего образования. В свою очередь высшие учебные заведения сотрудничают со школами и информируют молодых людей о различных специальностях, призывая думать о будущей карьере.