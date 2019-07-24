Рижское "Динамо" в Лиепае проиграло клубу ВХЛ

Основное время закончилось вничью 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 2:3), однако в серии буллитов победу со счётом 3:2 одержали гости.

Счет был открыт на 7-й минуте второго периода - рижане остались втроем против пятерых противников, выдержали натиск, но спустя три минуты все-таки пропустили. Шайбу на свой счет записал Антон Угольников.

Ответ "Динамо" последовал на 33-й минуте матча - счет сравнял Якоб Берглунд.

В третьем периоде и в овертайме счёт не изменился.

В итоге, победителя выявляли в серии буллитов, которая затянулась до рекордной - на двоих команды выполнили 38 штрафных бросков. Молодой игрок рижан Патрик Забусов выходил на лед пять раз, но смог стать автором только одного гола.

Закончилась серия на 19-й паре буллитов, точку в матче и окончательный счет на табло 3:2 поставил Максим Салахов.