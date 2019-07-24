Чт, 25.07.2019
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Рижское "Динамо" в Лиепае проиграло клубу ВХЛ

Рижское "Динамо"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 24 июля, рижское "Динамо" провело первый проверочный матч перед стартом нового сезона КХЛ. В Лиепае рижский клуб уступил "Нефтянику" из Альметьевска, который выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Основное время закончилось вничью 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 2:3), однако в серии буллитов победу со счётом 3:2 одержали гости.

Счет был открыт на 7-й минуте второго периода - рижане остались втроем против пятерых противников, выдержали натиск, но спустя три минуты все-таки пропустили. Шайбу на свой счет записал Антон Угольников.

Ответ "Динамо" последовал на 33-й минуте матча - счет сравнял Якоб Берглунд.

В третьем периоде и в овертайме счёт не изменился.

В итоге, победителя выявляли в серии буллитов, которая затянулась до рекордной - на двоих команды выполнили 38 штрафных бросков. Молодой игрок рижан Патрик Забусов выходил на лед пять раз, но смог стать автором только одного гола. 

Закончилась серия на 19-й паре буллитов, точку в матче и окончательный счет на табло 3:2 поставил Максим Салахов.

Стоит отметить, что этот матч рижское "Динамо" играло без ряда лидеров, поэтому состав команды был далеко не самым оптимальным.

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