В аэропорту Амстердама не могут заправить самолеты: проблемы испытывают тысячи пассажиров

В аэропорту установлены кровати на случай, если пассажиры будут вынуждены ждать своего рейса ночью.

Пока что неизвестно, скольких конкретно пассажиров коснулись задержки и отмены рейсов, однако известно, что это число измеряется тысячами.

Аэропорт сообщил, что у компании Aircraft Fuel Supply, поставляющей авиатопливо в этот аэропорт, "ошибка в ее системе" и "это означает, что самолеты сейчас нельзя заправить топливом, что вызывает задержки".

В среду вечером в аэропорту Схипхол прибыла примерно треть от стандартного числа рейсов. Вылетающих рейсов было еще меньше.

Нидерландская авиакомпания KLM признала возможную отмену рейсов и в четверг.

ФОТО: EPA/Scanpix

Проблема в заправкой топливом появилась в загруженный период летних отпусков и в день, когда температура воздуха в Нидерландах достигла рекордно высокого уровня. В городе Эйндховен на юге страны было зарегистрировано +39,3 градуса - день стал самым жарким в этой стране за последние 75 лет.