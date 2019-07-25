В аэропорту Амстердама не могут заправить самолеты: проблемы испытывают тысячи пассажиров

В амстердамском аэропорту Схипхол в среду было отменено 180 рейсов и многие рейсы задержались из-за проблем с заправкой самолетов топливом, что повлияло на тысячи пассажиров, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В аэропорту установлены кровати на случай, если пассажиры будут вынуждены ждать своего рейса ночью.
Пока что неизвестно, скольких конкретно пассажиров коснулись задержки и отмены рейсов, однако известно, что это число измеряется тысячами.
Аэропорт сообщил, что у компании Aircraft Fuel Supply, поставляющей авиатопливо в этот аэропорт, "ошибка в ее системе" и "это означает, что самолеты сейчас нельзя заправить топливом, что вызывает задержки".
В среду вечером в аэропорту Схипхол прибыла примерно треть от стандартного числа рейсов. Вылетающих рейсов было еще меньше.
Нидерландская авиакомпания KLM признала возможную отмену рейсов и в четверг.
Проблема в заправкой топливом появилась в загруженный период летних отпусков и в день, когда температура воздуха в Нидерландах достигла рекордно высокого уровня. В городе Эйндховен на юге страны было зарегистрировано +39,3 градуса - день стал самым жарким в этой стране за последние 75 лет.
Как заявил пресс-секретарь аэропорта Ханс ван Кастел, проблема с заправкой топливом не считается связанной с жарой.