Чт, 25.07.2019
Все хотят придерживаться "зеленого образа жизни", все говорят об этом, но в этом случае людям важно объяснять, что это на самом деле означает и что они должны делать. Президент международной компании по производству упаковки IMMER GROUP Ирина Мирошник

Задержан пограничник: возможно, брал взятки и пытался провести людей через границу

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В понедельник по подозрению в принятии взятки и попытке незаконного перемещения более чем пяти людей через границу задержано должностное лицо Лудзенского управления Государственной погранохраны.

Как информировали агентство LETA в Госпогранохране, задержание произошло 22 июля. Был начат уголовный процесс, а вышеупомянутое должностное лицо признано подозреваемым и взято под стражу.

Госпогранохрана пояснила, что продолжает совершенствовать механизмы внутреннего контроля в отношении коррупционных действий, совершаемых должностными лицами.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ