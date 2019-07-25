Задержан пограничник: возможно, брал взятки и пытался провести людей через границу

В понедельник по подозрению в принятии взятки и попытке незаконного перемещения более чем пяти людей через границу задержано должностное лицо Лудзенского управления Государственной погранохраны.
Как информировали агентство LETA в Госпогранохране, задержание произошло 22 июля. Был начат уголовный процесс, а вышеупомянутое должностное лицо признано подозреваемым и взято под стражу.
Госпогранохрана пояснила, что продолжает совершенствовать механизмы внутреннего контроля в отношении коррупционных действий, совершаемых должностными лицами.