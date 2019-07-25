К удивлению многих, самый крупный и современный, но при этом и самый пустой город в мире находится в Китае - стране, где в некоторых городах даже за квартиру в 20 квадратных метров приходится бороться зубами и ногтями. В свою очередь город Ордос, предусмотренный для миллионов жителей и оборудованный современной инфраструктурой, пустой и практически необжитой.

Идея о новом и современном городе у правительства автономного края Китая Внутренней Монголии появилась уже в начале 2000 годов. В то время экономика округа расцветала благодаря частным угольным шахтам на этой территории. Этот быстрый экономический рост стал толчком для начала строительства нового города.

Уже в 2003 году правительство Китая подготовило планы по строительству нового города - Нового Ордоса. Этот город должен был стать жемчужиной футуризма в одном из крупнейших округов Китая.

Нужно добавить, что на расстоянии 25 километров находится Старый Ордос, в котором живет примерно два миллиона человек и правительство предусматривало, что часть из них переберется в новый город. Однако эта идея потерпела фиаско - после строительства современный и эргономический город пуст. В 2009 году о городе стали говорить на международном уровне - самое популярное СМИ Азии Al Jazeera провозгласило Ордос городом-призраком, а уже в 2010 году к нему присоединился американский таблоид Time, который пытался выяснить, почему в городе с небоскребами и ультрасовременными постройками найти живого человека сложнее, чем иголку в стогу сена.

ФОТО: Wikimedia Commons

Изначально правительство Китая наколдовало довольно утопичную картину - почти посреди пустыни возникнет современный город, в котором будут жить миллионы людей и который станет эпицентром новой культуры, экономики и политики. На самом деле, уже на стадии правительства стало понятно, что миллионов жителей здесь не будет, поэтому при строительстве некоторых зданий прогнозировалось куда меньшее число жителей - 300 000 человек.

Пустой художественный музей Ордоса ФОТО: Wikimedia Commons

Печальные прогнозы не стали препятствием для продолжения строительства города.

Здесь создавались впечатляющие шоссе и транспортные узлы, пятиэтажные торговые центры, монументы и памятники, уникальные архитектурные музеи, стадион на 350 000 мест, опера и даже свежепостроенные аэропорт, мечеть и небоскребы.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Однако после десятилетнего строительства город так и остался пустым и необжитым - пять лет назад обжиты были всего 2% зданий. Чтобы привлечь жителей и туристов, градостроители оборудовали впечатляющие развлечения, к примеру, каждый вечер в городе проходят шоу фонтанов со световыми инсталляциями на реке, однако наблюдают за ними обычно лишь пару человек - за водными шоу такого размера в других городах наблюдали бы тысячи туристов ежедневно.

Водное шоу Ордоса ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Чтобы сделать новый город более привлекательным для местных богачей, градостроители привлекли более ста различных архитекторов со всего мира. Каждому архитектору дали задачу разработать уникальные виллы класса люкс по своему усмотрению, но с одним условием - архитектура зданий не должна визуально свидетельствовать о культурно-историческом влиянии Монголии, а совсем наоборот - виллы должны быть современными. Нужно сказать, что строительство 100 вилл класса люкс - дорогое удовольствие, поэтому часть из них в данный момент закончена лишь наполовину, а строительство других не начато вовсе.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Теоретически в Новом Ордосе есть все необходимое для функционирования города, однако жителей как не было, так и нет. Поэтому появляется вопрос - почему люди избегают переезда в Новый Ордос? Ответ совсем прост - стоимость недвижимости и ее кадастровая стоимость слишком высоки для жителей окружающих территорий. В находящемся в 25 километрах Старом Ордосе или Дуншэне одна работающая пара в месяц получает примерно 800 долларов, а одна квартира в Новом Ордосе стоит от 70 000 долларов. Кроме высоких цен здесь относительно большие налоги и некачественные постройки, что буквально отпугивает потенциальных жителей.

OОпера Ордоса ФОТО: Wikimedia Commons