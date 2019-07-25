Чт, 25.07.2019
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В среду произошло почти 100 ДТП: пострадали 24 человека

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

За прошедшие сутки было зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 24 человека, проинформировали агентство LETA в Госполиции.

Четверо из пострадавших были пешеходами и четверо велосипедистами.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала пятерых водителей, еще один водитель находился за рулем под воздействием наркотических веществ.

В связи с превышением водителями скорости было оформлено 239 протоколов. В общей сложности за прошлые сутки полиция оформила 555 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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