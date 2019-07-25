На Тейке столкнулись Lamborghini и Volvo; образовался затор

В аварии пострадали два легковых автомобиля - Volvo XC 60 и Lamborghini.

Как видно на фото, больше всего в аварии пострадал именно Lamborghini, который получил удар по задней части. На месте происшествия образовалась пробка по направлению в центр города.

Галерея: Авария Lamborghini и Volvo

На месте происшествия работает Госполиция. Стражи порядка подтвердили TVNET, что вызов был получен в 9:56.

Пострадавших в аварии нет.

ФОТО: TVNET

Отметим, что в эти дни в Риге гостят участники мирового тура Gran Turismo с такими эксклюзивными автомобилями как Ferrari, Porsche, McLaren и Lamborghini - состязание суперкаров проходит на трассе в Бикерниеки.