Чт, 25.07.2019
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На Тейке столкнулись Lamborghini и Volvo; образовался затор
Фото

ФОТО: Aculiecinieka foto

В четверг в Риге, в районе Тейке, на перекрестке улиц Джутас и Бривибас, произошло столкновение двух автомобилей.

В аварии пострадали два легковых автомобиля - Volvo XC 60 и Lamborghini.

Как видно на фото, больше всего в аварии пострадал именно Lamborghini, который получил удар по задней части. На месте происшествия образовалась пробка по направлению в центр города.

Галерея: Авария Lamborghini и Volvo

На месте происшествия работает Госполиция. Стражи порядка подтвердили TVNET, что вызов был получен в 9:56.

Пострадавших в аварии нет.

ФОТО: TVNET

Отметим, что в эти дни в Риге гостят участники мирового тура Gran Turismo с такими эксклюзивными автомобилями как Ferrari, Porsche, McLaren и Lamborghini - состязание суперкаров проходит на трассе в Бикерниеки.

Gran Turismo Baltica - частное мероприятие, однако в субботу трасса будет открыта с 12 до 17 часов и участники приглашают всех желающих.

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