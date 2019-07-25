На Тейке столкнулись Lamborghini и Volvo; образовался затор
В четверг в Риге, в районе Тейке, на перекрестке улиц Джутас и Бривибас, произошло столкновение двух автомобилей.
В аварии пострадали два легковых автомобиля - Volvo XC 60 и Lamborghini.
Как видно на фото, больше всего в аварии пострадал именно Lamborghini, который получил удар по задней части. На месте происшествия образовалась пробка по направлению в центр города.
Галерея: Авария Lamborghini и Volvo
На месте происшествия работает Госполиция. Стражи порядка подтвердили TVNET, что вызов был получен в 9:56.
Пострадавших в аварии нет.
Отметим, что в эти дни в Риге гостят участники мирового тура Gran Turismo с такими эксклюзивными автомобилями как Ferrari, Porsche, McLaren и Lamborghini - состязание суперкаров проходит на трассе в Бикерниеки.
Gran Turismo Baltica - частное мероприятие, однако в субботу трасса будет открыта с 12 до 17 часов и участники приглашают всех желающих.