Обозреватель: Порзиньгис и Дончич - следующий дуэт, который изменит лигу

В начале февраля лиепайчанин официально был обменян в клуб Mavericks из Далласа и попал в одну команду с Дончичем.

Порзиньгис, которому 23 года, полностью восстановился от тяжелой травмы, которую он получил в феврале прошлого года. Несмотря на то, что некоторые баскетбольные обозреватели считают, что именно у дуэта Порзиньгис/Дончич есть прекрасные возможности стать следующим большим дуэтом в лиге, который изменит силы команд в конференции.

"Будущее Далласа очень светлое. Они в данный момент не претендуют на титул, однако будущее в их руках. Мы говорим о 23 и 20-летних игроках, которые уже успели оставить после себя впечатляющий след в лиге", - считает Макмахон.

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Конечно, собирая большую талантливую команду, растут и цели и амбиции клуба. Макмахон считает, что в случае, если в течение двух-трех лете в Западной конференции не удастся пройти в плей-офф, то это будет основательный провал для всей организации.