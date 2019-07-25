Договор о закупке новых электропоездов заключат на следующей неделе

Подписание договора пройдет в 10 часов в Музее истории Латвийской железной дороги.

Договор о поставке 32 новых электропоездов с латвийской стороны подпишет председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Гргулис, а также члены правления Инга Вагеле и Алдис Даугавванагс. В свою очередь компанию Škoda представит ее председатель правления Мартин Беднарц и член правления Милош Брончек. В мероприятии примет участие также министр сообщения Талис Линкайтс.

После подписания договора представители Pasažieru vilciens и Škoda проинформируют собравшихся о содержании подписанного договора, главных включенных в него условиях и графике поставки поездов, а также ответят на вопросы журналистов.

Как сообщалось ранее, после неоднократных обжалований 3 июля Бюро по надзору за закупками отклонило жалобу испанской компании "Talgo" на конкурс по поставкам Pasažieru vilciens электропоездов и разрешило предприятию заключить договор с компанией Škoda Vagonka. В свою очередь Кабинет министров 16 июля поддержал долгосрочные обязательства бюджета страны в 255,889 млн евро для финансирования закупки электропоездов Pasažieru vilciens.

Общие затраты на приобретение 32 электропоездов, запчастей на пять лет и оборудования для технического обслуживания, а также строительства центра по ремонту электропоездов составят почти 255,889 млн евро, в том числе строительство депо обойдется в сумму около 14 млн евро.

Положительное предполагаемое влияние проекта на общий баланс бюджета правительства в 2019 году составит 4,285 млн евро, в 2020 году - 2,067 млн евро. В свою очередь предполагаемое негативное влияние в 2021 году составит 2,178 млн евро, в 2022 году - 168,425 млн евро, а в 2023 году - 61,955 млн евро.