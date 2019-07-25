Родителей рижских школьников призывают своевременно оформлять э-карты для детей

Родители школьников 1-х, 5-х и 10-х классов, а также учеников, сменивших учебное заведение, могут до 25 августа на портале www.eriga.lv подать электронную заявку на получение э-карт для своих детей, проинформировал агентство LETA пресс-секретарь Rīgas satiksme Виктор Закис
Rīgas satiksme призывает родителей не оставлять заполнение заявки на последний момент, потому что при ее заполнении 26 августа или позднее получить э-карту школьника можно будет только в одном из шести центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme.
По словам Закиса, при заполнении электронной заявки данные о школьнике и школе, где он учится, будут отобраны автоматически. К заявлению нужно приложить только фотографию ребенка. На основании полученных заявок Rīgas satiksme изготовит карты и доставит их в соответствующие школы, где директор их подпишет и раздаст ученикам.
Если же заявка будет заполнена 26 августа или позднее, получить э-карту можно будет только в центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme, предоставив удостоверяющий личность документ. Кроме того, ее в таком случае нужно будет самостоятельно дать на подпись директору соответствующей школы.