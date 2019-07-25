Родителей рижских школьников призывают своевременно оформлять э-карты для детей

По словам Закиса, при заполнении электронной заявки данные о школьнике и школе, где он учится, будут отобраны автоматически. К заявлению нужно приложить только фотографию ребенка. На основании полученных заявок Rīgas satiksme изготовит карты и доставит их в соответствующие школы, где директор их подпишет и раздаст ученикам.