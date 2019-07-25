Вместо Galerija Azur открывается торговый центр Ozols

Компания недвижимого имущества "KS Holding", принадлежащая финскому концерну "Kesko" и его партнерам в Литве Артурасу Ракаускасу и "Zabolis ir partneriai", открывают в Риге торговый центр "Ozols".
Компания завершила первый этап реконструкции бывшего торгового центра "Galerija Azur". Общая стоимость его приобретения и реконструкции - 35 млн евро, а до 2022 года "KS Holding" в балтийских странах запланировала инвестиции в 100 млн евро.
Осенью, когда будет завершен второй этап реконструкции, в центре планируется открыть магазин стройматериалов и бытовых товаров "K Senukai" новой концепции.
Проект финансирует банк "Luminor", а реализует литовская строительная компания "Litana".
50% акций "KS Holding" принадлежат "Kesko", а оставшиеся - президенту "Kesko Senukai" Арутрасу Ракаускасу и инвестгруппе "Zabolis ir partneriai".