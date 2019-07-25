Чт, 25.07.2019
В уклончивом заявлении Зеленского: "главой правительства должен стать гуру экономики" сквозит не то что страх наговорить лишнего - скорее, отсутствие конкретной кандидатуры. Иван Пауков, комментатор TVNET

Вместо Galerija Azur открывается торговый центр Ozols

Бывший торговый центр Galerija Azur

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Компания недвижимого имущества "KS Holding", принадлежащая финскому концерну "Kesko" и его партнерам в Литве Артурасу Ракаускасу и "Zabolis ir partneriai", открывают в Риге торговый центр "Ozols".

Компания завершила первый этап реконструкции бывшего торгового центра "Galerija Azur". Общая стоимость его приобретения и реконструкции - 35 млн евро, а до 2022 года "KS Holding" в балтийских странах запланировала инвестиции в 100 млн евро.

Осенью, когда будет завершен второй этап реконструкции, в центре планируется открыть магазин стройматериалов и бытовых товаров "K Senukai" новой концепции.

Проект финансирует банк "Luminor", а реализует литовская строительная компания "Litana".

50% акций "KS Holding" принадлежат "Kesko", а оставшиеся - президенту "Kesko Senukai" Арутрасу Ракаускасу и инвестгруппе "Zabolis ir partneriai".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ