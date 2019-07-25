55-летняя супруга Игоря Крутого восхитила фигурой в дерзком купальнике

На фото роскошная брюнетка позирует на яхте, демонстрируя потрясающую фигуру, которой могут позавидовать многие молодые девушки.

Привлек внимание пользователей Сети и сплошной ярко-розовый купальник Ольги с надписью Supergirls supersmoke ("Супердевушки суперкурят". - Прим. ред.) и изображением листа конопли в области живота.

"Вот и закончился наш круиз. Сколько же красивых и интересных мест на земле!!! Обожаю путешествовать", - так подписала бизнесвумен этот кадр.

"Богиня!", "Красотка", "Фигура отличная. Идеальная!", "Крутая самая красотка", "А лист канабиса провоцирует", "Вас надо было задержать за пропаганду наркотиков", - и с восторгом, и с юмором комментируют фото поклонники.