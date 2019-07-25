"Все было в крови": в Эстонии на женщину у ее дома напал волк

"Все было в крови, я до сих пор в шоке", – признается пострадавшая Кайе Наппир.

Сообщение об этом поступило в Общество охотников Эстонии, которые проверили информацию, выяснив детали произошедшего.

У живущей в районе Тахкуна домохозяйки есть большая белая собака. Ранним утром 24 июля, около 3-4 часов собака захотела на улицу, и женщина выпустила ее погулять. Немного позднее собака завыла. По словам хозяйки, она сразу поняла: что-то не так - она хорошо знает голос своей собаки. Женщина вышла, чтобы впустить собаку, и когда открыла дверь, собака влетела в дом, а за ней - волк, который набросился на саму хозяйку.

"Вероятно, волк хотел напасть на собаку, но подвернулась ему я, и он прыгнул мне прямо к лицу", – вспоминает Кайе. Когда волк убежал, она ничего не видела, поскольку лицо все было в крови.

Женщина получила серьезные раны в области глаз, ей понадобилась скорая помощь. Сегодня Кайе уже отпустили домой, она идет на поправку.

"У глаза была рана около 5,5 см, на веке и брови тоже глубокие раны", – говорит пострадавшая. На данный момент она принимает антибиотики. Собака не пострадала, но теперь боится выходить на улицу.

По словам Кайе, вблизи Тахкуна лично она раньше волков не встречала, но другие люди рассказывали о встречах с диким зверем. "Охотники говорят, что в округе гуляет один старый волк, который может нападать на домашних животных".

Все-таки волк

Охотники долго размышляли, был ли это волк или все же овчарка. Они пришли к выводу, что это был волк, основываясь на показаниях пострадавшей и агрессивном поведении напавшего животного.