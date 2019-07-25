Гиргенс хочет видеть ректором ЛУ молодого человека с современным виденьем

Гиргенс при посредничестве пресс-секретаря Министерства внутренних дел Мариса Зариньша заявил агентству LETA, что выборы ректора уже стали репутационным вопросом в масштабе страны. Он призвал не смотреть на процесс избрания ректора только с юридического аспекта, а обратить внимание на возможность кандидата привнести перемены, чтобы ЛУ в ближайшее время мог попасть в число лучших университетов Европы.

"Лично я хотел бы видеть в должности ректора ведущего университета Латвии молодого человека с современным взглядом на методы образования молодого поколения и с возможностью дать университету новый импульс для рывка в развитии. По-моему, университету нужны новые лица, а время советских призраков должно закончиться", - заключил министр.

Как сообщалось, Государственная служба качества образования в ходе проверки соответствия недавних выборов ректора ЛУ нормативными актам, проведенной по заданию Министерства образования и науки, констатировала множество нарушений. Министр образования Илга Шуплинска заявила, что не поддерживает утверждение в должности избранного ректором ЛУ Индрикиса Муйжниекса и передает решение вопроса о его утверждении правительству.

Как сообщалось ранее, на заседании конституционного собрания ЛУ ректором был утвержден Муйжниекс, который и ранее занимал эту должность. По результатам голосования он обошел второго кандидата - декана факультета управления и экономики Гундара Берзиньша.

Однако голосование сопровождалось скандалами и противоречивыми оценками. 24 мая Муйжниекс набрал 141 голос на конституционном собрании, 143 участника голосовали против. За Берзиньша проголосовали 128 участников, против - 156.

Неоднозначные итоги выборов вызвали возражения, конституционное собрание было созвано повторно, и на нем голосовали только за Муйжниекса, который набрал 132 голоса, а 112 участников проголосовали против.

Шуплинска инициировала проверку ГЦКО о соответствии порядка избрания ректора нормативным актам.