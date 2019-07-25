Госполиция разыскивает несовершеннолетнюю Ивету Видуце

Гулбенский участок Госполиции Видземского региона разыскивает Ивету Видуце 2003 года рождения, которую последний раз видели 24 июля 2019 году у своего дома в волости Стамериенас Гулбенского края, и с того момента информации о ее местонахождении нет.
Полиции призывает осмотреть фотографию девушки и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о возможном местонахождении Иветы Видуце или любая другая полезная для следствия информация, звонить по номеру 110 или обращаться в ближайший участок полиции.