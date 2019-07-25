Чт, 25.07.2019
Прощай герой, рыцарь, маг и волшебник! Мы, дети 90-х, будем всегда помнить и любить тебя! Раиса Смирнова, редактор раздела Звезды

33-летняя красавица "Мисс Европа" умерла от рака
Она боролась шесть лет...

ФОТО: скриншот instagram.com/dijanaslife

Бывшая королева красоты, "Мисс Европа" и известный блогер Дияна Милойкович скончалась после шестилетней борьбы с раком. Эту печальную новость сообщил британский таблоид Mirror.

Уроженка Сербии вела аккаунт в социальной сети Instagram, где рассказывала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

Страшный диагноз Дияне поставили, когда ей исполнилось 27 лет - у нее был обнаружен инвазивный рак матки.

Через несколько месяцев после вынесенного медиками вердикта метастазы начали распространяться на другие органы.

"Несмотря на то, что прогноз был ужасным, я ни разу не жалела себя и не страдала по поводу своей судьбы!" - писала Милойкович в Instagram.

Все это непростое время девушку поддерживал ее молодой человек - Стефан Карич, ставший для нее настоящей опорой.

В прощальных публикациях он назвал жизнь своей возлюбленной "чудом", а ее саму - "победителем в этом бою".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Она была маленькой девочкой на которую свалились большие проблемы. Иногда Дияна чувствовала себя очень плохо, но всегда ходила прямо и гордо",

- написал Карич у себя в блоге.

Как сообщают СМИ, несколько недель назад девушке срочно понадобилось переливание крови, поскольку ее состояние резко ухудшилось.

Однако это не помогло - несмотря на проведенные процедуры, она скончалась в больнице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr Kenzo💙🤗

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Напомним, что Дияна Милойкович - победительница конкурсов "Мисс Сербия» 2009" и "Мисс Европа 2014". В своем блоге она убеждала подписчиков ценить здоровье, которое, по ее мнению, является самым большим сокровищем для каждого.

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Need my fairytale back...🧚🏻‍♀️🌼

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Have a nice day☀️🍹

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B-day girl🌹🎈

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🖤✔️

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