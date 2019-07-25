33-летняя красавица "Мисс Европа" умерла от рака

Уроженка Сербии вела аккаунт в социальной сети Instagram, где рассказывала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

Страшный диагноз Дияне поставили, когда ей исполнилось 27 лет - у нее был обнаружен инвазивный рак матки.

Через несколько месяцев после вынесенного медиками вердикта метастазы начали распространяться на другие органы.

"Несмотря на то, что прогноз был ужасным, я ни разу не жалела себя и не страдала по поводу своей судьбы!" - писала Милойкович в Instagram.

Все это непростое время девушку поддерживал ее молодой человек - Стефан Карич, ставший для нее настоящей опорой.

В прощальных публикациях он назвал жизнь своей возлюбленной "чудом", а ее саму - "победителем в этом бою".

"Она была маленькой девочкой на которую свалились большие проблемы. Иногда Дияна чувствовала себя очень плохо, но всегда ходила прямо и гордо",

- написал Карич у себя в блоге.

Как сообщают СМИ, несколько недель назад девушке срочно понадобилось переливание крови, поскольку ее состояние резко ухудшилось.

Однако это не помогло - несмотря на проведенные процедуры, она скончалась в больнице.