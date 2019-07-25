33-летняя красавица "Мисс Европа" умерла от рака
Бывшая королева красоты, "Мисс Европа" и известный блогер Дияна Милойкович скончалась после шестилетней борьбы с раком. Эту печальную новость сообщил британский таблоид Mirror.
Уроженка Сербии вела аккаунт в социальной сети Instagram, где рассказывала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.
Страшный диагноз Дияне поставили, когда ей исполнилось 27 лет - у нее был обнаружен инвазивный рак матки.
Через несколько месяцев после вынесенного медиками вердикта метастазы начали распространяться на другие органы.
"Несмотря на то, что прогноз был ужасным, я ни разу не жалела себя и не страдала по поводу своей судьбы!" - писала Милойкович в Instagram.
Все это непростое время девушку поддерживал ее молодой человек - Стефан Карич, ставший для нее настоящей опорой.
В прощальных публикациях он назвал жизнь своей возлюбленной "чудом", а ее саму - "победителем в этом бою".
"Она была маленькой девочкой на которую свалились большие проблемы. Иногда Дияна чувствовала себя очень плохо, но всегда ходила прямо и гордо",
- написал Карич у себя в блоге.
Как сообщают СМИ, несколько недель назад девушке срочно понадобилось переливание крови, поскольку ее состояние резко ухудшилось.
Однако это не помогло - несмотря на проведенные процедуры, она скончалась в больнице.
Напомним, что Дияна Милойкович - победительница конкурсов "Мисс Сербия» 2009" и "Мисс Европа 2014". В своем блоге она убеждала подписчиков ценить здоровье, которое, по ее мнению, является самым большим сокровищем для каждого.
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Wooow! It’s been almost 10 years after my first big competition Miss Earth!👸🏻 It was an amazing experience, I met friends with who I’m still in contact, I saw the most beautiful islands of Philippine and learned a lot of their culture! And I can say that Filipinos are the most polite, kindness and lovely nation in the world❤️ Miss u girls, miss all organizations, and miss Philippines✨👑❣️ #missearth #missearthserbia #missearth2009 #10yearchallenge