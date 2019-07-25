Буров: ремонт в детских садах и школах Риги будет закончен до сентября

До начала нового учебного года ремонтные работы в столичных детских садах и школах будут закончены, сообщил сегодня после ознакомления с ремонтными работами в двух школах и.о. председателя Рижской думы Олег Буров.
Как сообщили в думском отделе по связям, Буров вместе с начальником строительного управления департамента собственности Рихардом Русиным сегодня ознакомился с ходом ремонта в Рижской Ганзейской средней школе и Рижской начальной школе Валдиса Залитиса, чтобы убедиться в том, что учреждения будут готовы к новому учебному году.
Буров отметил, что в этом году ремонты разного вида и объема проводятся в 40 детских садах и 50 школах.
"Все работы ведутся в соответствии с запланированным графиком и в запланированных объемах. Количество специалистов на объектах достаточно, чтобы обеспечить качество работ в соответствии с выдвинутыми требованиями. Сегодня на месте мы получили уверенность в том, что с началом нового учебного года запланированные ремонтные работы будут завершены", - заявил и.о. мэра.