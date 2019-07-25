Буров: ремонт в детских садах и школах Риги будет закончен до сентября

"Все работы ведутся в соответствии с запланированным графиком и в запланированных объемах. Количество специалистов на объектах достаточно, чтобы обеспечить качество работ в соответствии с выдвинутыми требованиями. Сегодня на месте мы получили уверенность в том, что с началом нового учебного года запланированные ремонтные работы будут завершены", - заявил и.о. мэра.