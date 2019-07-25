В Италии произошла авиакатастрофа: погибла российская бегунья

Отмечается, что тело 28-летней уроженки Москвы было опознано лишь спустя сутки после аварии.

Во время своей спортивной карьеры Кархина не раз участвовала в марафонских забегах и неоднократно занимала призовые места. В 2016 году она стала участницей престижного мероприятия Garda, которое проходит в итальянском городе Арко.

Как сообщает местная полиция, вертолет, принадлежащий бизнесмену Максиму Сычеву, вылетел с частной взлетной площадки 22 июля, которая находится недалеко от озера Комо. Воздушное судно заправилось в Тоскане, а после отправилось на остров Сардиния. Поиски тела 37-летнего бизнесмена продолжаются. Следователи считают, что именно Сычев находился за штурвалом самолета и не смог справиться с управлением.

Неизвестно, какие отношения связывали предпринимателя и спортсменку. Отмечается, что он был женат.