Берзиньш и Стракшас покинули правление LDz

Трудовые отношения с обоими членами правления, которые решили уйти сами, будут прекращены с 12 августа. Работу в правлении компании продолжат Эрик Шмукстс и Айнис Стурманис.

"С учетом того, что сложилась ситуация, когда отсутствует диалог между руководством предприятия и министерством, определяющим политику отрасли, и совет предприятия, и правление единодушны в том, что в интересах LDz и всей отрасли положить конец этой неопределенности и двигаться вперед", - заявил Ланге.

Он добавил, что в последние несколько месяцев начал снижаться грузооборот LDz, а длительная неопределенность может повлиять на эти показатели еще больше.

Ланге отметил, что задача совета - представлять интересы акционера, в данном случае государства.

"А в интересах государства - обеспечить стабильную и направленную на развитие деятельность LDz. Если неопределенность продолжается длительно, это может негативно повлиять на дальнейшее развитие компании и нанести существенный вред как LDz, так и отрасли в целом. Сегодняшнее решение совета и назначение временных членов правления направлено на то, чтобы предотвратить негативные последствия", - пояснил он.

Главные задачи, который совет поставил перед правлением LDz, - стабилизировать грузооборот и провести оценку бизнес-модели деятельности предприятия. Ланге подчеркнул, что падение грузооборота в последние месяцы было значительным и нужно искать возможности для стабилизации ситуации.

Совет LDz немедленно начнет работу по организации конкурса на должности членов правления.

Совет также назначил в правление двух временных членов - Мариса Клейнбергса и Андриса Лубанса.

Клейнбергс до сих пор занимал пост председателя правления и исполнительного директора Schenker, а также был председателем правления Latvijas Pasts и занимал руководящие должности в других предприятиях.

Лубанс был председателем правления и генеральным секретарем Латвийской ассоциации международных автоперевозчиков Latvijas auto, работал в департаменте сообщения Рижской думы, с 2014 по 2017 год возглавлял Pasažieru vilciens, а еще ранее - департамент автосообщения Министерства сообщения.

Как сообщалось ранее, в начале мая министр сообщения Талис Линкайтс выразил недоверие председателю правления LDz Эдвину Берзиньшу и двум членам правления - Айвару Стракшасу и Айнису Стурманису и предложил совету компании отстранить их от занимаемых должностей.

После оценки деятельности LDz был сделан вывод, что на предприятии существует потенциальная коррупция и осуществляются различные коррупционные схемы. Минсообщения предоставило соответствующую информацию Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Министр сообщил, что основные претензии связаны с возможным искажением конкуренции, что грозит серьезными последствиями и для LDz, и для государства.

Также выявлено несколько финансово объемных хозяйственных сделок, в том числе маркетинговые и рекламные договоры на несколько миллионов евро, которые наводят на мысль, что правление предприятия не действовало целесообразно.

"Первое впечатление - многие вещи делаются непрозрачно, это дает возможность для различных схем и коррупционных действий", - заявил Линкайтс.

"Я не имею права освобождать членов правления от должностей, но я заявил совету, что мне было бы трудно сработаться с правлением предприятия, чтобы реализовать планы правительства в железнодорожной отрасли", - отметил политик.

В свою очередь Берзиньш и Стракшас заявили, что утверждения министра означают целенаправленную подготовку предприятия к приватизации. Также они обратились в Госполицию с просьбой начать против Линкайтса уголовный процесс о клевете.