Лига Европы: "Вентспилс" разгромил мальтийцев, а "Рига" и "Лиепая" уступили на выезде

Вентспилс - Гзира 4:0

Футбольный клуб "Вентспилс" на своём поле нанёс разгромное поражение мальтийской команде "Гзира" со счётом 4:0 и сделал уверенный шаг на встречу третьему отборочному раунду Лиги Европы.

Несмотря на крупный счёт, первый гол в матче был забит лишь под занавес первого тайма - на 41-й точным ударом отметился Каспар Сварупс. В начале второго тайма "жёлто-синие" удвоили своё преимущество благодаря голу Элио Батисты. Несколько минут спустя мог отличиться Евгений Казачок, но гостей выручила штанга ворот.

В продолжении матча "Вентспилс" продолжать прессинговать и создавать опасные моменты, которые привели к двум забитым голам. Сначала на 83-й минуте Ингарс Стуглис поразил цель головой, а 4 минуты спустя Тосин Айегун установил окончательный счёт в матче.

🔥🔥🔥 @fkventspils_ līksmo - ar 4:0 šovakar savā laukumā @EuropaLeague kvalifikācijas 2. kārtas ietvaros uzveikta Gziras "United"! Atbildes spēle pēc nedēļas Maltā! pic.twitter.com/DUXv5EflG6 — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) 25 июля 2019 г.

Норрчёпинг - Лиепая 2:0

Статус фаворита матча "Норрчёпинг" подтвердил очень быстро. Уже на 1-й минуте тринадцатикратный чемпион Швеции вышел вперёд благодаря голу Симона Терна. Пропущенный мяч заставил лиепайчан мобилизоваться и до перерыва подопечные Александра Старкова создали ни одну угрозу воротам шведского клуба.

До перерыва счёт так и не изменился, а затем футболисты "Норрчёпинга" всё чаще начали фолить на игроках "Лиепаи". Латвийский клуб продолжал атаковать, а шведы огрызались резкими контратаками, которые принесли свои плоды. На 80-й минуте вышедший на замену черногорский футболист Сеад Хакшабанович удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счёт в матче - 2:0.

Piedzīvots zaudējums izbraukumā 0:2 pret @ifknorrkoping , atbildes spēle jau 1.augustā stadionā “Daugava”! Kopā mums ir jāpaveic grūts uzdevums, bet mēs to varam! Tiekamies!!! #fkliepaja pic.twitter.com/T78ITthMtF — FK Liepāja (@LiepajaFK) 25 июля 2019 г.

Пяст - Рига 3:2

Действующий чемпион Латвии "Рига" после вылета из квалификации в Лигу чемпионов продолжает борьбу в еврокубках, но уже в отборочных матчах Лиги Европы. В первом матче второго отборочного раунда рижанам предстоял матч против чемпиона Польши "Пяста" из Гливице.

Естественно, что фаворитом матча считался "Пяст", который с первых минут захватил инициативу и больше владел мячом. Несмотря на это, счёт в матче открыли именно рижане. На 22-й минуте защитники хозяев допустили ошибку в результате которой мяч попал к Роману Дебелко. Украинский полузащитник оказался наедине с пустыми воротами и без проблем поразил цель.

После этого польские футболисты продолжили натиск на ворота Роберта Озолса, но сравнять счёт им удалось только на 66-й минуте - мяч головой забил Якуб Червиньски. На 81-й минуте игроки "Пяста" вновь огорчили рижан - на этот раз точным ударом головой отметился испанец Хорхе Феликс. Четыре минуты спустя всё тот же Феликс оформил дубль.

К счастью для "Риги" защитники "Пяста" вновь допустили ошибку и "привезли" гол в собственные ворота в самом конце матча - автогол на счету Уроша Коруна. Счёт 3:2 сохраняет шансы для "Риги", которой в ответной игре на стадионе "Сконто" необходима будет только победа.

GKS Piast Gliwice 🇵🇱 - Riga FC 🇱🇻 3:2 (0:1) 🦁⚽️



📸: Zigismunds Zālmanis pic.twitter.com/9vtvKR86gt — Riga FC (@RigaFC_Official) 25 июля 2019 г.