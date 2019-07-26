Пт, 26.07.2019
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  • Наряд дня: гламурный розовый превращается в королевский, если в нем Летиция

Наряд дня: гламурный розовый превращается в королевский, если в нем Летиция
Блеск!

ФОТО: SIPA/Scanpix

46-летняя королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI уже давно признана иконой стиля не только в своей стране, но и в мире. И на днях на торжественном приеме во дворце Сарсуэла она в очередной раз "подтвердила этот титул".

Королева Летиция появилась на публике в нежно-розовом платье от Michael Kors с металлическим ремешком на талии и рядами крупных пуговиц по бокам. Дополнили женственный образ ослепительной брюнетки лодочки на высоком каблуке и клатч в цветовой гамме наряда.

Оказывается, и гламурный розовый может выглядеть по-королевски. Как, впрочем, все, что надевает Летиция!

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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