Рижане в соцсетях восторгаются законопослушным котом

Пользователи в комментариев отметили, что кота не первый раз уже замечают при пересечении проезжей части и он всегда ведет себя так, как подобает законопослушному гражданину.



Одна рижанка по имени Галина указала, что уже где-то полгода наблюдает за "правильным котиком".