Рижане в соцсетях восторгаются законопослушным котом

В среду, 24 июля, в группе Vecmilgravis в соцсети Facebook появилось видео, главный герой которого может стать настоящим примером для многих жителей. На ролике запечатлен законопослушный кот - он переходит дорогу по "зебре", по всем правилам дорожного движения.
Пользователи в комментариев отметили, что кота не первый раз уже замечают при пересечении проезжей части и он всегда ведет себя так, как подобает законопослушному гражданину.
Одна рижанка по имени Галина указала, что уже где-то полгода наблюдает за "правильным котиком".
"Где-то уже полгода наблюдаем за правильным котиком, машины усердно ждут, а он не нарушает правила дорожного движения, переходит на базар за мясом, а потом обратно важно идет и думает, смотрите, как надо", - написала женщина.
Однако, позже одна из местных жительниц указала, что это вовсе не кот, а кошка и зовут ее Муся. Кошке уже около 20 лет и она многие годы подает пример пешеходам.