Пт, 26.07.2019
В уклончивом заявлении Зеленского: "главой правительства должен стать гуру экономики" сквозит не то что страх наговорить лишнего - скорее, отсутствие конкретной кандидатуры. Иван Пауков, комментатор TVNET

Рижане в соцсетях восторгаются законопослушным котом

Кот. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В среду, 24 июля, в группе Vecmilgravis в соцсети Facebook появилось видео, главный герой которого может стать настоящим примером для многих жителей. На ролике запечатлен законопослушный кот - он переходит дорогу по "зебре", по всем правилам дорожного движения.

Пользователи в комментариев отметили, что кота не первый раз уже замечают при пересечении проезжей части и он всегда ведет себя так, как подобает законопослушному гражданину.

Одна рижанка по имени Галина указала, что уже где-то полгода наблюдает за "правильным котиком".



"Где-то уже полгода наблюдаем за правильным котиком, машины усердно ждут, а он не нарушает правила дорожного движения, переходит на базар за мясом, а потом обратно важно идет и думает, смотрите, как надо", - написала женщина.
 

Однако, позже одна из местных жительниц указала, что это вовсе не кот, а кошка и зовут ее Муся. Кошке уже около 20 лет и она многие годы подает пример пешеходам.
 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ