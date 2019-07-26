В Земгале произошла авария: погиб пешеход

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 20 аварий были с пострадавшими.

За превышение скорости вчера наказан 151 водитель, также задержаны шесть человек, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.