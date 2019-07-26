Пт, 26.07.2019
В уклончивом заявлении Зеленского: "главой правительства должен стать гуру экономики" сквозит не то что страх наговорить лишнего - скорее, отсутствие конкретной кандидатуры. Иван Пауков, комментатор TVNET

В Земгале произошла авария: погиб пешеход

Пешеходный переход

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 25 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия в Земгале погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 20 аварий были с пострадавшими.

За превышение скорости вчера наказан 151 водитель, также задержаны шесть человек, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В целом за прошедшие сутки за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 472 протокола.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ