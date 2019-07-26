В Земгале произошла авария: погиб пешеход

В четверг, 25 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия в Земгале погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 20 аварий были с пострадавшими.
За превышение скорости вчера наказан 151 водитель, также задержаны шесть человек, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В целом за прошедшие сутки за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 472 протокола.