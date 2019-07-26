В Риге горела подземная стоянка многоквартирного дома: 42 человека были эвакуированы

Около 8:30 жители дома почувствовали запах гари. Взглянув в окно, стало ясно, что подземная стоянка дома горит. Нужно срочно было вызывать пожарных и покидать помещения.

"Был густой дым. Было невозможно дышать. Пожарные работали очень оперативно. Оказалось, что там хранились шины, но там их нельзя хранить", - рассказал мужчина, который вызвал спасателей.

Жители допускают, что сначала загорелся один из автомобилей, но не исключена версия о злоумышленном поджоге. Спасатели говорят, что версия о воспламенении шин кажется реальной. Как именно начался пожар, полиция выяснит.

Спасатели добавили, что жителям и управлению дома нужно тщательно оценить, что и в каком объеме хранить в помещениях общего пользования - подвалах, лестничных клетках, коридорах и балконах, так как нет недостатка в злоумышленниках или безрассудных курильщиках, которые могут, преднамеренно или непреднамеренно, поджечь оставленные вещи.