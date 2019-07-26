Какое домашнее животное подходит вам по знаку Зодиака?

Часто, многие просто теряются, когда им приходится выбирать одного из многочисленных возможных домашних питомцев. Люди взвешивают все "за" и "против", но редко прислушиваются к мнению экспертов.

Астрологи уверены, что совместимость знаков Зодиака и домашних животных существует. Кроме того, часто о хозяине можно многое рассказать, судя по мохнатому другу, который проживает в его доме.

Представляем вам несколько идей, которые вы можете взять на заметку, если хотите завести себе верного друга.



Овен



Овен - это самый смелый и страстный из всех знаков Зодиака. Овны всегда полны энергии и постоянно находятся в движении. Представители этого знака Зодиака обычно являются очень общительными людьми, которые любят хорошо и весело провести время.

Идеальным питомцем для Овна станет маленький щенок - собакам, особенно щенкам, требуется много внимания и Овен подойдет на роль собачника как никто другой.

ФОТО: Pixabay





Телец



Тельцы имеют хорошую связь с реальностью, являются достаточно мягкими людьми по своей натуре и часто зависят от других людей. Кроме того, они известны тем, что бывают немного ленивыми.

Представителю этого знака Зодиака подойдет питомец, который не требует больших затрат энергии от хозяина.

То есть, таким людям подойдет животное, за которым не нужно сильно ухаживать. Тельцам идеально подойдет хомяк - они любят людскую ласку, за ними легко ухаживать и они очень милы.



ФОТО: Pixabay





Близнецы



Представители Близнецов постоянно думают, говорят и принимают активное участие во всем, что происходит вокруг, поэтому им нужен подобающий домашний питомец.

Таким людям не подойдет медленный и ленивый зверь.

Попугай - идеальное домашнее животное для Близнецов. Эти птицы не только интеллигентные и интересные создания, но они также умеют "разговаривать".





Попугай ара ФОТО: Pixabay





Рак



Раки часто отличаются переменчивым настроением и повышенной эмоциональностью.

Это значит, что представителям этого знака Зодиака не подойдут энергичные животные.

При этом Раки любят заботиться о своих близких. Представителям этого знака Зодиака отлично подойдет африканский карликовый ежик.





Африканский карликовый еж ФОТО: Pixabay





Лев



Львы очень любят быть в центре внимания, а также окружать себя красивыми и порой экзотическими вещами.

Любимец Льва должен обязательно соответствовать своему хозяину.

Представителям этого знака Зодиака подойдет домашний питомец, который будет сильно выделяться на фоне других животных и привлекать восторженные взгляды друзей. Может, стоит задуматься о бенгальской кошке? Эти царственные, экзотические животные являются воплощением роскоши и экзотики.



Бенгальская кошка ФОТО: Pixabay







Дева



Девы известны тем, что они являются наиболее чистоплотными из всех знаков Зодиака.

Эти люди очень любят порядок, чтобы все стояло на своих местах, чаще всего у Дев просто нет терпения на собак или кошек, которые будут много линять, оставляя везде свою шерсть.