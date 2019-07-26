Какое домашнее животное подходит вам по знаку Зодиака?
Многие из нас очень любят животных, а некоторых дома уже радует мохнатый или пернатый друг. Астрологи считают, что у каждого человека есть животное, которое особенно подходит ему по знаку Зодиака, отмечает Bustle.
Часто, многие просто теряются, когда им приходится выбирать одного из многочисленных возможных домашних питомцев. Люди взвешивают все "за" и "против", но редко прислушиваются к мнению экспертов.
Астрологи уверены, что совместимость знаков Зодиака и домашних животных существует. Кроме того, часто о хозяине можно многое рассказать, судя по мохнатому другу, который проживает в его доме.
Представляем вам несколько идей, которые вы можете взять на заметку, если хотите завести себе верного друга.
Овен
Овен - это самый смелый и страстный из всех знаков Зодиака. Овны всегда полны энергии и постоянно находятся в движении. Представители этого знака Зодиака обычно являются очень общительными людьми, которые любят хорошо и весело провести время.
Идеальным питомцем для Овна станет маленький щенок - собакам, особенно щенкам, требуется много внимания и Овен подойдет на роль собачника как никто другой.
Телец
Тельцы имеют хорошую связь с реальностью, являются достаточно мягкими людьми по своей натуре и часто зависят от других людей. Кроме того, они известны тем, что бывают немного ленивыми.
Представителю этого знака Зодиака подойдет питомец, который не требует больших затрат энергии от хозяина.
То есть, таким людям подойдет животное, за которым не нужно сильно ухаживать. Тельцам идеально подойдет хомяк - они любят людскую ласку, за ними легко ухаживать и они очень милы.
Близнецы
Представители Близнецов постоянно думают, говорят и принимают активное участие во всем, что происходит вокруг, поэтому им нужен подобающий домашний питомец.
Таким людям не подойдет медленный и ленивый зверь.
Попугай - идеальное домашнее животное для Близнецов. Эти птицы не только интеллигентные и интересные создания, но они также умеют "разговаривать".
Рак
Раки часто отличаются переменчивым настроением и повышенной эмоциональностью.
Это значит, что представителям этого знака Зодиака не подойдут энергичные животные.
При этом Раки любят заботиться о своих близких. Представителям этого знака Зодиака отлично подойдет африканский карликовый ежик.
Лев
Львы очень любят быть в центре внимания, а также окружать себя красивыми и порой экзотическими вещами.
Любимец Льва должен обязательно соответствовать своему хозяину.
Представителям этого знака Зодиака подойдет домашний питомец, который будет сильно выделяться на фоне других животных и привлекать восторженные взгляды друзей. Может, стоит задуматься о бенгальской кошке? Эти царственные, экзотические животные являются воплощением роскоши и экзотики.
Дева
Девы известны тем, что они являются наиболее чистоплотными из всех знаков Зодиака.
Эти люди очень любят порядок, чтобы все стояло на своих местах, чаще всего у Дев просто нет терпения на собак или кошек, которые будут много линять, оставляя везде свою шерсть.
Девам подойдет домашний питомец, который не требует большого ухода и постоянного внимания от хозяина. Представителям этого знака Зодиака идеально подойдут рыбки. Рыбки являются достаточно интересными домашними питомцами и, при этом не устраивают беспорядок в доме.
Весы
Весы любят себя окружать красивыми вещами, поэтому им нужен любимец, который также будет привлекать внимание гостей. Для представителей этого знака Зодиака очень важны отношения с людьми и домашнее животное им нужно подходящее - такое, с которым можно и поиграть, и, которое можно потискать.
Весам стоит завести кролика - эти животные любят ласку, очень общительны и выглядят умилительно.
Скорпион
Скорпионам астрологи советуют завести рептилию, например, змею. Представители этого знака Зодиака являются загадочными и эмоциональными личностями, которым присуща и темная сторона. Змея будет просто идеальным домашним любимцем для Скорпиона!
Эти животные уникальны по своей натуре, от них так и веет мистикой, кроме того, они не требуют постоянного внимания.
Стрелец
Стрельцов можно назвать "гражданами мира" - их постоянно преследует тяга к путешествиям, они всегда находятся в движении.
Представителям этого знака Зодиака стоит завести животное, которое не будет требовать внимания хозяина постоянно.
Стрельцам подойдет зрелый кот - взрослые коты ведут себя самостоятельно, за ними не так сложно ухаживать. Взрослый мурчащий зверь может стать великолепным компаньоном для Стрельца.
Козерог
Козероги известны своей любовью к работе, они трудоголики, которые с радостью проведут целый день в офисе. Для представителей этого знака Зодиака отлично подойдет морская свинка в качестве домашнего животного.
Козероги - очень терпеливые и заботливые люди.
Они могут стать идеальными хозяевами для морских свинок, ведь милые грызуны могут на длительные промежутки времени оставаться одни, и не будут скучать, когда Козерог пропадает на работе.
Водолей
Водолеи - люди творческие и неповторимые и питомец у них должен быть подобающим.
Водолей заинтересован в том, чтобы его домашнее животное умным и не требующим много внимания.
Представителям этого знака Зодиака в качестве домашнего любимца подойдет птица - они умные, интересные, а некоторые виды выглядят весьма уникально.
Рыбы
Представители знака Рыб отличаются своей повышенной эмоциональностью и тягой к любви. Для этих людей подойдет домашнее животное, с которым можно постоянно обнимать, и, которое отлично понимает чувства хозяина. Астрологи советуют рыбам выбирать взрослых собак, которые уже прошли дрессировку и знают необходимые команды.