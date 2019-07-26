Порзиньгис и Марьянович потеряли статус самых высоких игроков НБА

Портал ESPN сообщает, что "Селтикс" подписал с Фоллом, чей рост составляет 2,31 метра, договор сроком на год. В связи с этим он стал самым высоким игроком лиги.

Порзиньгис и Марьянович будут представлять в следующем сезоне "Маверикс". Их рост составляет 2, 21 метр.

23-летний Фолл показал себя с лучшей стороны во время Летней лиги, став одним из самых видных игроков. В среднем за матч он набирал 7,2 очка.

Видео: Самые яркие моменты с участием Тако Фолла (Летняя лига 2019)