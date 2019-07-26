Видео: Меладзе высмеяли за слишком молодую партнершу в клипе

На видео певец везет в багажнике машины молодую девушку со связанными руками. Он привозит ее на конюшню. После Валерий занимается дрессировкой лошадей, а красавица обманом достает у него из кармана ключи от машины. Потом девушка кружит вокруг Меладзе на автомобиле, а он ведет ней диалог через открытое окно.

"Впечатление, что папа наказывает дочку", - написал пользователь с ником Dida z.

Стоит отметить, что вместе с Валерием в этом клипе снялась 27-летняя Анастасия Полхова - участница конкурса красоты "Мисс Россия" 2016 года.

ФОТО: скриншот видео

Комментаторы сошлись во мнении, что девушка слишком молода и это смотрится нелепо.

"В клипах вечно молодухи, а Валерий не молодеет, выглядит как папа-дочь", - писали под видео.

Кроме того посмотревшие клип так и не поняли, что же хотел сам Меладзе от девушки. Некоторые пользователи предположили, что песня адресована женам братьев Меладзе - Вере Брежневой и Альбине Джанабаевой.

На момент написания статьи количество просмотров 1,5 млн.