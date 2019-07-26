Пт, 26.07.2019
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Видео: Меладзе высмеяли за слишком молодую партнершу в клипе

ФОТО: скриншот видео

24 июля популярный исполнитель Валерий Меладзе представил новый клип на композицию "Чего ты хочешь от меня?". Недоумение и смех пользователей Сети вызвала слишком юная партнерша артиста. Подписчики без стеснения оставляли смешные комментарии и свои версии происходящего на экране. 

На видео певец везет в багажнике машины молодую девушку со связанными руками. Он привозит ее на конюшню. После Валерий занимается дрессировкой лошадей, а красавица обманом достает у него из кармана ключи от машины. Потом девушка кружит вокруг Меладзе на автомобиле, а он ведет ней диалог через открытое окно.

"Впечатление, что папа наказывает дочку", - написал пользователь с ником Dida z.

Стоит отметить, что вместе с Валерием в этом клипе снялась 27-летняя Анастасия Полхова - участница конкурса красоты "Мисс Россия" 2016 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анастасия Полхова из Ярославля 🍒

Публикация от Мисс Россия (@miss_russia_org)

ФОТО: скриншот видео

Комментаторы сошлись во мнении, что девушка слишком молода и это смотрится нелепо. 

"В клипах вечно молодухи, а Валерий не молодеет, выглядит как папа-дочь", - писали под видео. 

Кроме того посмотревшие клип так и не поняли, что же хотел сам Меладзе от девушки. Некоторые пользователи предположили, что песня адресована женам братьев Меладзе - Вере Брежневой и Альбине Джанабаевой. 

На момент написания статьи количество просмотров 1,5 млн. 

ФОТО: скриншот видео

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