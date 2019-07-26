Объявлены окончательные результаты выборов в Верховную Раду Украины

Представители партии "Слуга народа" получили 130 из 199 депутатских мест. Таким образом, партия одержала победу в одномандатных округах. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Всего в Раду прошли 254 депутата от "Слуги народа". Это дает партии большинство в парламенте.
Согласно данным ЦИК Украины после обработки 100% электронных протоколов, пять политических партий страны прошли в Верховную Раду девятого созыва.
Так, в Верховную Раду проходят партии:
- "Слуга народа" Владимира Зеленского (43,16% голосов избирателей);
- Оппозиционная платформа – "За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука – 13,05%;
- "Евросолидарность" Петра Порошенко – 8,10%;
- ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,18%;
- "Голос" лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука – 5,82%.
На досрочных выборах в Верховную Раду Украины явка составила 49,84%, свидетельствуют данные ЦИК по всем 199 округам.