Пт, 26.07.2019
В уклончивом заявлении Зеленского: "главой правительства должен стать гуру экономики" сквозит не то что страх наговорить лишнего - скорее, отсутствие конкретной кандидатуры. Иван Пауков, комментатор TVNET

Объявлены окончательные результаты выборов в Верховную Раду Украины

Владимир Зеленский

ФОТО: Reuters/AFP/EPA/AP/Scanpix

Представители партии "Слуга народа" получили 130 из 199 депутатских мест. Таким образом, партия одержала победу в одномандатных округах. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс". 

Всего в Раду прошли 254 депутата от "Слуги народа". Это дает партии большинство в парламенте.

Согласно данным ЦИК Украины после обработки 100% электронных протоколов, пять политических партий страны прошли в Верховную Раду девятого созыва.

Так, в Верховную Раду проходят партии:

  • "Слуга народа" Владимира Зеленского (43,16% голосов избирателей);
  •  Оппозиционная платформа – "За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука –   13,05%;
  • "Евросолидарность" Петра Порошенко – 8,10%;
  •  ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко  – 8,18%;
  • "Голос" лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука – 5,82%.

На досрочных выборах в Верховную Раду Украины явка составила 49,84%, свидетельствуют данные ЦИК по всем 199 округам.

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