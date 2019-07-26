Общие налоговые задолженности в начале июля - 916,964 млн евро

497,398 млн евро в начале июля составил долг перед основным бюджетом (-3,6% по сравнению с началом июня), 279,892 млн евро - долг перед бюджетами самоуправлений (+1%), 139,675 млн евро - долги по социальным взносам (+0,5%).

Актуальные долги, на которые начисляются пени, составляли на 1 июля 59,2% общей суммы долга или 542,545 млн евро. Не подлежащими взысканию признаны долги в размере 248,6 тыс. евро, подлежащими взысканию - 542,296 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми - 158,001 млн евро.

Из 384,295 млн евро долгов, признанных реально не взыскиваемыми, на 383,029 млн евро у должников нет имущества и средств, а по долгам в размере 1,265 млн евро наступил срок давности.