Соперник Максима Дадашева отказался от гонорара за бой с россиянином

Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас отказался от гонорара в 75 000 долларов, который он должен был получить за победу в бою против россиянина Максима Дадашева, сообщил представитель боксера Фернандо Газтамбиде. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на NBC Washington.
По словам Газтамбиде, когда пуэрториканец узнал, что Дадашев скончался, он отказался от гонорара.
"Мне не нужен этот чек", - приводит он слова Матиаса.
Бой между Матиасом и Дадашевым состоялся 20 июля. В 11-м раунде поединок пришлось остановить, поскольку этого потребовал секундант россиянина. Дадашев был госпитализирован с отеком мозга. Спортсмена прооперировали и ввели в искусственную кому. Во вторник, 23 июля, боксер скончался.
Во время боя с Матиасом Дадашев пережил инсульт. До поединка он одержал 13 побед подряд.