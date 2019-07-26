Соперник Максима Дадашева отказался от гонорара за бой с россиянином

Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас отказался от гонорара в 75 000 долларов, который он должен был получить за победу в бою против россиянина Максима Дадашева, сообщил представитель боксера Фернандо Газтамбиде. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на NBC Washington.