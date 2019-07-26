Василиса Володина опубликовала соблазнительное фото с отдыха

Володина решила провести свой отпуск вместе с семьей на греческом острове. Она уже делилась с подписчиками различными снимками и видео, на которых запечатлены как роскошные виды Крита, так и члены ее семьи.



В четверг, 25 июля, звезда разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует на критском пляже. На Володиной - красный сплошной купальник, который отлично подчеркивает ее фигуру.

