Василиса Володина опубликовала соблазнительное фото с отдыха
Известный российский астролог, эксперт телевезионного шоу "Давай поженимся!" Василиса Володина сейчас отдыхает на Крите. 45-летняя телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который буквально сразил на повал ее поклонников.
Володина решила провести свой отпуск вместе с семьей на греческом острове. Она уже делилась с подписчиками различными снимками и видео, на которых запечатлены как роскошные виды Крита, так и члены ее семьи.
В четверг, 25 июля, звезда разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует на критском пляже. На Володиной - красный сплошной купальник, который отлично подчеркивает ее фигуру.
На публикацию одной из первых отреагировала коллега астролога Лариса Гузеева.
"Я б с такой фигурой голая ходила!" - с присущим ей чувством юмора написала не менее известная актриса и телеведущая.
Отличный внешний вид Василисы не могли не отметить и ее подписчики. Некоторые даже поинтересовались, не придерживается ли она особой диеты.
"Если честно - ограничение в еде. Постоянное. Других вариантов нет", - написала Володина.