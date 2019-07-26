Пт, 26.07.2019
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Василиса Володина опубликовала соблазнительное фото с отдыха
Она в купальнике!

ФОТО: скриншот instagram.com/vasilisa.volodina

Известный российский астролог, эксперт телевезионного шоу "Давай поженимся!" Василиса Володина сейчас отдыхает на Крите. 45-летняя телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который буквально сразил на повал ее поклонников.

Володина решила провести свой отпуск вместе с семьей на греческом острове. Она уже делилась с подписчиками различными снимками и видео, на которых запечатлены как роскошные виды Крита, так и члены ее семьи.

В четверг, 25 июля, звезда разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует на критском пляже. На Володиной - красный сплошной купальник, который отлично подчеркивает ее фигуру.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдых 🐟🐚🏝

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На публикацию одной из первых отреагировала коллега астролога Лариса Гузеева.

"Я б с такой фигурой голая ходила!" - с присущим ей чувством юмора написала не менее известная актриса и телеведущая.

Отличный внешний вид Василисы не могли не отметить и ее подписчики. Некоторые даже поинтересовались, не придерживается ли она особой диеты.

"Если честно - ограничение в еде. Постоянное. Других вариантов нет", - написала Володина.
 

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