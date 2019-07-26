В обществе продолжает расти поддержка легализации марихуаны

В июне этого года жителей страны попросили ответить на вопрос, стоит ли легализовать употребление марихуаны в Латвии. И большинство или 78% респондентов заявили, что этого делать не стоит. Однако число жителей Латвии, придерживающихся такого мнения, с каждым годом понемногу падает. Наибольшее сопротивление легализации марихуаны было зафиксировано в 2014 году, когда против этой идеи высказались 87% жителей.

В свою очередь 15% жителей считают, что употребление марихуаны в Латвии стоит легализовать. В этом году данный показатель, поднявшись на три процентных пункта выше, чем год назад, стал самым высоким за всю историю исследований.

Еще у 7% жителей нет конкретного мнения по этому вопросу.

Как сообщалось ранее, Европарламент призывает продолжать исследования возможностей использования марихуаны в медицинских целях и побуждает страны Европейского союза использовать возможности медикаментов, содержащих марихуану.