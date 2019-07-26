Фото: Алёна Остапенко попробовала свои силы на турнире по гольфу

"Я считаю, что спортсмену пригодится любой опыт, поэтому охотно проверила свои силы в гольфе. Думаю, что это могло бы стать моим хобби", - сказала Остапенко.

Соревнование прошло 20 июля и в нем приняли участие любители гольфа, состязавшиеся в мужской и женской категории.

Турнир прошел в формате игры на очки Stableford, в рамках которого соревнование делится на три группы по принципу гандикапа. В каждой группе побеждает игрок, набравший наибольшее количество пунктов Stableford.

Награждены были игроки, занявшие первые три места. Лауреаты первых мест получили особые призы - теннисные ракетки с автографом Алёны Остапенко. На протяжении всего дня гольфистов и гостей приободрял и поддерживал известный спортивный журналист и ценитель гольфа Армандс Пуче.