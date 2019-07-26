Теннисистка Кузнецова снялась с турнира в США из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова снялась с турнира в США, так как у неё возникли проблемы с получением американской визы. После этого случая посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент. Об этом сообщает посольство в Facebook.
Ранее спортсменка сообщила в Instagram, что не будет принимать участие в турнире City Open, который проходит в Вашингтоне.
"Такая ситуация сложилась за карьеру впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение", — написала Кузнецова.
Unfortunately I had to pull out of Washington due to my problems with US visa(. Wanted to apologize to all my fans who were waiting for me there .. Never had issues like this in my life , hopefully one day I can finally get a visa and play at list some events of the US swing ! // Друзья , ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую 😂) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение ! #гдеродилсятамипригодился #яузналчтоуменяестьогромнаясемья
В посольстве России указали, что теннисистка стала "очередной жертвой затянувшихся административных процедур" при получении американской визы.
"Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США. Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", - сказано в сообщении посольства.