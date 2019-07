Теннисистка Кузнецова снялась с турнира в США из-за проблем с визой

Unfortunately I had to pull out of Washington due to my problems with US visa(. Wanted to apologize to all my fans who were waiting for me there .. Never had issues like this in my life , hopefully one day I can finally get a visa and play at list some events of the US swing ! // Друзья , ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую 😂) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение ! #гдеродилсятамипригодился #яузналчтоуменяестьогромнаясемья

