Майрис Бриедис: Хотел отдать сына в бокс, но он предпочел шахматы

"Хотел, чтобы сын шел по моим стопам и занимался боксом, однако бокс сыну не пошел и он отдал предпочтение шахматам.

Мой сын такой же идеалист как и я - если у него в игре что-то не получается, то дома скандал.

Так как сыну всего десять лет, он иногда теряет концентрацию. Когда ему кажется, что сейчас меня победит, он радуется и перестает думать об игре, отдается мечтам об ожидаемой победы. Иногда, когда нахожу возможность выиграть игру, со стороны сына следуют слезы и истерика", - рассказал изданию спортсмен.

Бриедис проинформировал, что сам регулярно играет в шахматы, так как это развивает терпение и гибкость ума.

Напомним, в начале июля Майрис Бриедис наконец получил чемпионский пояс серии WBO в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов).

В середине июня в полуфинале мировой суперсерии бокса в "Арена Рига" техническим нокаутом он победил поляка Кшиштофа Гловацки и вышел в финал турнира.