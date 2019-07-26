Майрис Бриедис: Хотел отдать сына в бокс, но он предпочел шахматы

Звезда латвийского бокса Майрис Бриедис, который в прошлом году стал отцом уже пяти детей, в интервью журналу Vakara Ziņas рассказал, что надеялся, что его десятилетний сын пойдет по его стопам. Оказалось, что у мальчика есть собственные интересы.
"Хотел, чтобы сын шел по моим стопам и занимался боксом, однако бокс сыну не пошел и он отдал предпочтение шахматам.
Мой сын такой же идеалист как и я - если у него в игре что-то не получается, то дома скандал.
Так как сыну всего десять лет, он иногда теряет концентрацию. Когда ему кажется, что сейчас меня победит, он радуется и перестает думать об игре, отдается мечтам об ожидаемой победы. Иногда, когда нахожу возможность выиграть игру, со стороны сына следуют слезы и истерика", - рассказал изданию спортсмен.
Бриедис проинформировал, что сам регулярно играет в шахматы, так как это развивает терпение и гибкость ума.
Напомним, в начале июля Майрис Бриедис наконец получил чемпионский пояс серии WBO в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов).
👑 @BriedisMairis takes delivery of his shiny new @WorldBoxingOrg belt! 👌#BriedisDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/GwhdKdOrOM— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) July 4, 2019
В середине июня в полуфинале мировой суперсерии бокса в "Арена Рига" техническим нокаутом он победил поляка Кшиштофа Гловацки и вышел в финал турнира.
Сразу после боя пояс ему не дали, но сейчас Бриедис его получил.