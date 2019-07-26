Пт, 26.07.2019
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По дороге из Риги на фестиваль Positivus встречаются как пробки, так и аварии

Positivus 2017

ФОТО: Mārtiņš Otto/ Jānis Škapars

По дороге из Риги на проходящий в Салацгриве фестиваль Positivus образовались существенные пробки, а также произошли, по крайней мере, две аварии, выяснило агентство LETA.

Представитель Госполиции Симона Гравите подтвердила, что в 14:51 был получен вызов на Таллиннское шоссе возле Лиласте, где, в соответствии с первоначальной информацией, столкнулись три автомашины и пострадали два человека.

В приложении Waze видно, что на многих участках Таллиннского шоссе образовались существенные пробки. Из-за аварии образовалась пробка длиной около 10 км от Адажи до Лиласте, поэтому водителям следует принимать во внимание, что дорога на фестиваль может занять больше времени, чем планировалось.

Кроме того, сегодня в 13:48 Госполиция получила вызов на шоссе Рига-Сигулда, где произошло столкновение четырех автомашин, в результате которого не пострадали люди, однако было затруднено движение.

Как сообщалось ранее, сегодня и завтра в Салацгриве пройдет фестиваль Positivus, где в качестве главных исполнителей на больших сценах фестиваля выступят Disclosure, The 1975, Underworld и Royal Blood.

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