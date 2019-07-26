По дороге из Риги на фестиваль Positivus встречаются как пробки, так и аварии

Представитель Госполиции Симона Гравите подтвердила, что в 14:51 был получен вызов на Таллиннское шоссе возле Лиласте, где, в соответствии с первоначальной информацией, столкнулись три автомашины и пострадали два человека.

В приложении Waze видно, что на многих участках Таллиннского шоссе образовались существенные пробки. Из-за аварии образовалась пробка длиной около 10 км от Адажи до Лиласте, поэтому водителям следует принимать во внимание, что дорога на фестиваль может занять больше времени, чем планировалось.

Кроме того, сегодня в 13:48 Госполиция получила вызов на шоссе Рига-Сигулда, где произошло столкновение четырех автомашин, в результате которого не пострадали люди, однако было затруднено движение.