От без вести пропавших до подозреваемых: канадские подростки хотят "уйти с огоньком", считает отец

Когда от 18-летнего Брайера Шмегельски и 19-летнего Кэма Мак-Леода какое-то время не появлялось никаких новостей, полиция Канады начала искать их как без вести пропавших. Однако вскоре после этого молодые люди стали подозреваемыми в совершении трех убийств. Отец Шмегельски в интервью СМИ допустил, что их сын хотел уйти из жизни "с огоньком", сообщает CNN.

Полиция считает, что Шмегельски и Мак-Леод скрывались в лесном, болотистом поселке на севере Манитобы. Там проживает примерно 1000 человек. Поисковую операцию затрудняют особенности местной природы.

Полиция подозревает их в убийстве пары молодоженов, а также преподавателя канадского вуза на полях Британской Колумбии.

Отец Шмегельски в среду в интервью рассказал, что его сыне, скорее всего, хотел "уйти с огоньком".

"Нормальный ребенок не пересечет всю страну, убивая людей. Это делает ребенок, чувствующий очень сильную боль", - считает Алан Шмегельски.

Он характеризует своего сына как интроверта. Мак-Леон был его другом, ребята много времени проводили вместе. Оба работали в сети супермаркетов Walmart, однако говорили, что из-за низких зарплат решили поехать в Альберту и пытаться найти работу там.

"Я верил, что именно это они и будут делать. Я был в абсолютном шоке, когда через два дня из газеты узнал, что происходит на самом деле", - рассказал отец.

24-летняя американка Чинна Диз и 23-летний австралиец Лукас Фаулер 15 июля были найдены застреленными рядом с их фургоном на обочине шоссе.

Полиция не исключает, что убийство пары туристов связано с пропавшими ранее тинейджерами Мак-Леодом и 18-летний Шмегельски - принадлежавший им автокараван был найден сгоревшим на берегу озера, примерно в 500 километрах от места, где нашли тела Фаулера и Диз.

Неподалеку от автокаравана было найдено также обуглившееся тело. Позднее жертву идентифицировали как 62-летнего Леонарда Дика, преподавателя ботаники в университете Британской Колумбии.

Так как молодые люди сожгли свое транспортное средство, возможно, они пошли в лес пешком.

Тинейджеры вооружены и очень опасны, поэтому стражи закона призвали местных жителей ни в коем случае к ним не приближаться.

Алан Шмегельски допускает, что дни его сына сочтены. "Он может умереть сегодня или завтра. Я в это верю", - сказал отец.