Рижская дума решила разобраться с "бесхозными" пешеходными мостами

В связи с полученными жалобами жителей, исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров созвал собрание, на котором будет принято решение о принадлежности предусмотренных для пешеходов мостов и их дальнейшем использовании.
Как сообщила заместитель руководителя отдела по общественным отношениям Рижской думы Байба Гайлите, самоуправление получило от нескольких жителей жалобы, связанные с содержанием воздушных путепроводов, которые используются как пешеходные мосты.
.. @Buvvalde @vircavs labdien, kurš ir atbildīgs par gājēju tiltu pār Zunda kanālu? Tilts ir brīvi pieejams ikvienam, bet uz tā trūkst margas, ir lieli caurumi segumā, kuros var iekrist mazi bērni. @rigaspp jau ziņoju, bet kurš ir atbildīgs? pic.twitter.com/d8QQAk9oZT— Kaspars Zandbergs (@Kaspars_Zn) July 21, 2019
На собрании с представителями департамента собственности Рижской думы, департамента сообщения Рижской думы, Рижской строуправы, Latvijas dzelzceļš, Rīgas siltums, Latvijas gāze и Latvenergo будет принято решение о принадлежности этих инженерных построек, их функциональном использовании и дальнейшем обслуживании.
Собрание состоится 29 июля в Рижской думе.
Напомним, на этой неделе Латвийское телевидение сообщило, что в Риге несколько пешеходных мостов, которые люди используют ежедневно, юридически никому не принадлежат, в результате чего никто не заботится о техническом состоянии этих объектов.
В частности, в Риге в плохом техническом состоянии находится мост через канал Зунда. Рижская стройуправа, отвечая на жалобы жителей о плохом техническом состоянии моста, призвала обратиться в департамент сообщения, так как мост через канал Зунда считается объектом инфраструктуры сообщения - уличной инженерной постройкой, используемой публично. В свою очередь департамент сообщения заявил, что за этот мост не отвечает, более того, этот мост вообще не задуман для пешеходов.