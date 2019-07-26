Рижская дума решила разобраться с "бесхозными" пешеходными мостами

На собрании с представителями департамента собственности Рижской думы, департамента сообщения Рижской думы, Рижской строуправы, Latvijas dzelzceļš, Rīgas siltums, Latvijas gāze и Latvenergo будет принято решение о принадлежности этих инженерных построек, их функциональном использовании и дальнейшем обслуживании.

Напомним, на этой неделе Латвийское телевидение сообщило, что в Риге несколько пешеходных мостов, которые люди используют ежедневно, юридически никому не принадлежат, в результате чего никто не заботится о техническом состоянии этих объектов.

В частности, в Риге в плохом техническом состоянии находится мост через канал Зунда. Рижская стройуправа, отвечая на жалобы жителей о плохом техническом состоянии моста, призвала обратиться в департамент сообщения, так как мост через канал Зунда считается объектом инфраструктуры сообщения - уличной инженерной постройкой, используемой публично. В свою очередь департамент сообщения заявил, что за этот мост не отвечает, более того, этот мост вообще не задуман для пешеходов.