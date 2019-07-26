Пт, 26.07.2019
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  • Посмотри! Британские автожурналисты тестируют в Латвии "Жигули" и "Волгу"

Посмотри! Британские автожурналисты тестируют в Латвии "Жигули" и "Волгу"

ФОТО: Ekrānuzņēmums

На Youtube опубликовано интересное видео, на котором два британских автожурналиста с автопортала Carfection прямо здесь в Риге, на территории аэропорта Спилве, тестируют автомобили советских времен - когда-то популярные  "Волгу" и "Жигули". Ретро или мусор? Смотри видео!

На видео длиной 17 минут автомобильные эксперты, ссылась на автомобильную историю, оценивают дизайн и технические особенности машин. Интересен аспект времени производства ГАЗ-24 Волга и ВАЗ-2108 по сравнению с подобными автомобилями в Европе и США.

"Волга" попала в производство в 70-е годы, во время, когда мир уже давно был знаком с машинами подобного класса, к примеру, с третьей серией BMW. Это позволяет сделать вывод, что советские автопроизводители вдохновлялись изделиями своих западных коллег.

Смотри видео (на английском языке):

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