Посмотри! Британские автожурналисты тестируют в Латвии "Жигули" и "Волгу"

На видео длиной 17 минут автомобильные эксперты, ссылась на автомобильную историю, оценивают дизайн и технические особенности машин. Интересен аспект времени производства ГАЗ-24 Волга и ВАЗ-2108 по сравнению с подобными автомобилями в Европе и США.

"Волга" попала в производство в 70-е годы, во время, когда мир уже давно был знаком с машинами подобного класса, к примеру, с третьей серией BMW. Это позволяет сделать вывод, что советские автопроизводители вдохновлялись изделиями своих западных коллег.