В Латгале по подозрению в поджигании машин задержаны шесть человек

В период с 10 по 12 июля в Даугавпилсе были сожжены несколько машин. На этой неделе по подозрению в намеренном поджигании в Даугавпилсе был задержан мужчина 1991 года рождения, а также два возможных заказчика - мужчины 1989 и 1991 года рождения. Все трое лиц ранее уже попадали в поле зрения стражей порядка.

Сейчас Даугавпилсский участок полиции продолжает следствие и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Еще один случай поджига был зарегистрирован в волости Бригю Лудзенского края. Согласно информации стражей порядка, двое местных жителей сначала совершили кражу из Audi, а затем пытались замести следы преступления и подожгли машину. По подозрению в связи с этими преступлениями полиция на этой неделе задержала мужчин 1988 и 1997 годов рождения, которые также ранее попадали в поле зрения полиции.

В свою очередь в Карсаве на прошлой неделе во дворе дома была сожжена машина марки Volkswagen. В связи с этим происшествием задержан мужчина 1985 года рождения. И он ранее попадал в поле зрения полиции.