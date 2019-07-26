Пт, 26.07.2019
Сжигание отходов упаковки является пройденным этапом, подобным разжиганию печи долларовыми банкнотами. Ирина Мирошник, президент международной компании по производству упаковки IMMER GROUP

Британский регулятор СМИ оштрафовал RT на 200 000 фунтов. Телеканал в ярости

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Великобритания наложила штраф в размере 200 000 фунтов (225 тысяч евро) на финансируемый правительством России телеканал RT "за серьезные нарушения правил передачи", в пятницу сообщил регулятор электронных СМИ Ofcom.

"RT в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года не соблюл достаточную объективность в семи новостях и программах актуальных событий", - сказано в сообщении Ofcom.

RT на решение Великобритании отреагировал резко, сообщает DPA.

"Мы в ярости, что британский регулятор СМИ Ofcom оштрафовал нас, не дождавшись решения суда, чтобы выяснить, обоснованы ли претензии Ofcom к RT", - сообщил российский телеканал.

RT "субъективно обвиняется в недостаточной объективности", - сообщил RT, дав понять, что правительство Великобритании пытается повлиять на редакционную политику канала.

Телеканал также утверждает, что сумма штрафа значительно превышает размеры штрафа других СМИ за куда более серьезные нарушения, к примеру, за побуждение к насилию.

Правительство России предупредило, что у решение Ofcom будут последствия, которые ощутят британские СМИ в России.

"Британским СМИ, которые работают в России, нужно быть готовыми к последствиями действий Лондона", - сообщил МИД РФ.

Министерство назвало решение Ofcom "прямым выражением цензуры".

"Мы предсказываем, что британские власти пытаются всеми силами ограничить активность российских СМИ в стране, используя сейчас финансовые рычаги", - сообщило Министерство иностранных дел РФ.

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