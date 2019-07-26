Британский регулятор СМИ оштрафовал RT на 200 000 фунтов. Телеканал в ярости

"RT в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года не соблюл достаточную объективность в семи новостях и программах актуальных событий", - сказано в сообщении Ofcom.

RT на решение Великобритании отреагировал резко, сообщает DPA.

"Мы в ярости, что британский регулятор СМИ Ofcom оштрафовал нас, не дождавшись решения суда, чтобы выяснить, обоснованы ли претензии Ofcom к RT", - сообщил российский телеканал.

RT "субъективно обвиняется в недостаточной объективности", - сообщил RT, дав понять, что правительство Великобритании пытается повлиять на редакционную политику канала.

Телеканал также утверждает, что сумма штрафа значительно превышает размеры штрафа других СМИ за куда более серьезные нарушения, к примеру, за побуждение к насилию.

Правительство России предупредило, что у решение Ofcom будут последствия, которые ощутят британские СМИ в России.

"Британским СМИ, которые работают в России, нужно быть готовыми к последствиями действий Лондона", - сообщил МИД РФ.

Министерство назвало решение Ofcom "прямым выражением цензуры".