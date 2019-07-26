FKTK: Накопления домохозяйств Латвии за год выросли почти на миллиард евро

Обобщив ежегодные результаты внедрения "Стратегии финансовой грамотности жителей Латвии 2014-2020", FKTK пришла к выводу, что индикаторы достижения стратегических целей финансовой грамотности в 2018 году свидетельствуют о движении в желаемом направлении, по некоторым показателям опережая ожидания.

Отношение кредитов ко вкладам становится все более здоровым (71/100), а также растет доверие к поставщикам услуг, однако рост накоплений непропорционален росту внутреннего валового продукта (ВВП), что является признаком перегрева экономики.

Оценивая выполнение стратегической цели "Традиция планирования и создания накоплений", FKTK сделала вывод, что на этапе роста экономики традиция создания накоплений укрепляется, ведь за 2018 год общие накопления латвийских домохозяйств выросли почти на миллиард евро, достигнув 11,2 млрд евро, тогда как в конце 2017 года накопления составили 10,4 млрд евро.

Однако эксперты FKTK заявляют, что для обеспечения финансового благосостояния домохозяйств в ближайшем будущем необходимо позаботиться о "подушке безопасности" в виде различных финансовых услуг, потому что накопления в прошлом году хоть и выросли, но в меньшем объеме, чем ВВП, что является признаком перегрева экономики.