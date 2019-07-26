Торговцы горючим: запрет на продажу алкоголя на АЗС исказит конкуренцию

Она подчеркнула, что, по данным Службы госдоходов, в конце июня этого года в Латвии работало 8574 мест розничной торговли, где можно было купить как пиво, так и другие алкогольные напитки, в том числе 450 магазинов на АЗС, а также 190 мест розничной торговли, где можно было купить только пиво.

Лигере отметила, что Министерство здравоохранения не проанализировало то, где водители, управлявшие транспортными средствами в нетрезвом виде, приобрели алкоголь.

По ее мнению, нельзя автоматически принимать, что, к примеру, нетрезвые водители, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, купили алкоголь на одной из АЗС. Следовательно, нет основания прогнозировать, что с запретом торговли алкогольными напитками на АЗС уменьшится число таких дорожно-транспортных происшествий.

По словам Лигере, для уменьшения доступности алкоголя нужно принимать комплексные меры, подразумевающие одинаковые условия для всех торговцев алкоголем.

В свою очередь председатель правления Латвийской ассоциации торговцев горючим Ояр Карчевскис заявил, что запрет продажи алкогольных напитков на АЗС является нарушением конкуренции.

"План не содержит никакой оценки или обоснования того, почему этот запрет следует ввести именно на АЗС, а не, к примеру, в супермаркетах. Этот запрет не уменьшит доступность алкоголя, а просто перенаправит поток покупателей в ближайшие магазины, для которых введение ограничений не планируется. Мы считаем этот запрет санкционированным государством легальным перераспределением рынка в пользу магазинов", - сказал он.