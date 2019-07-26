Рижское "Динамо" в проверочном матче разгромило чемпиона ВХЛ

Латвийский клуб со счетом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) обыграл чемпиона ВХЛ "Сарыарку", тренером которой является Леонид Тамбиев, а в составе выступают латвийские хоккеисты Кирилл Галоха и Кирилл Тамбиев.

Уже на первых минутах Картер Эштон убежал один на один с вратарем и открыл счет в матче, а в середине периода Брендон Макмиллан сильным кистевым броском удвоил преимущество. В свою очередь гол Эмила Гегериса во второй половине игрового отрезка позволил рижанам выйти вперед 3:0.

Во втором периоде на точный бросок Якоба Берглунда гости ответили одной заброшенной шайбой, но в конце двадцатиминутки Лаурис Даризиньш довел счет до 5:1.

В заключительном игровом отрезке Берглунд после отличной передачи Дарзиньша забросил в ворота противника шестую шайбу и установил окончательный счет в матче - 6:1.

После окончания основного времени была проведена серия буллитов, которая завершилась вничью 2:2.