Рижское "Динамо" в проверочном матче разгромило чемпиона ВХЛ

Рижское "Динамо" в пятницу в Лиепае одержало разгромную победу во втором проверочном матче перед новым сезоном КХЛ.
Латвийский клуб со счетом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) обыграл чемпиона ВХЛ "Сарыарку", тренером которой является Леонид Тамбиев, а в составе выступают латвийские хоккеисты Кирилл Галоха и Кирилл Тамбиев.
Уже на первых минутах Картер Эштон убежал один на один с вратарем и открыл счет в матче, а в середине периода Брендон Макмиллан сильным кистевым броском удвоил преимущество. В свою очередь гол Эмила Гегериса во второй половине игрового отрезка позволил рижанам выйти вперед 3:0.
Во втором периоде на точный бросок Якоба Берглунда гости ответили одной заброшенной шайбой, но в конце двадцатиминутки Лаурис Даризиньш довел счет до 5:1.
В заключительном игровом отрезке Берглунд после отличной передачи Дарзиньша забросил в ворота противника шестую шайбу и установил окончательный счет в матче - 6:1.
После окончания основного времени была проведена серия буллитов, которая завершилась вничью 2:2.
Напомним, в среду рижане в Лиепае в затяжной серии буллитов со счетом 1:2 уступили алтемьевскому "Нефтянику". Впрочем, играло "Динамо" без ряда лидеров, так как в состав были включены молодые игроки, у которых с клубом заключены контракты на проверочное время.